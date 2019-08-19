В «открытое плавание» унесло канализационные люки после ливня в Сочи

Обильные осадки, обрушившиеся на Сочи, периодически приводят к ЧП локального масштаба.

Так, в Хосте (район города-курорта) канализация не справилась с потоком дождевой воды. Напором выбило канализационные люки, вода хлынула на улицу.

На территории Большого Сочи действует штормовое предупреждение в связи с сильными осадками, пишет sochi24.tv. В некоторых реках уровень воды поднялся до неблагоприятного уровня.

За сутки из-за обильных осадков в Сочи подтопило 7 низменных участков автодорог и наблюдалось повышение уровня воды до неблагоприятных отметок без выхода из берегов.

Сейчас ситуация находится под контролем, уровень воды в реках в крае находится в норме, однако оперативные группы продолжают проводить мониторинг обстановки.

На данный момент в Краснодарском крае в готовности к реагированию находятся мощная группировка сил РСЧС численностью 23727 человек личного состава и 5183 единиц техники, 127 плавсредств и 11 воздушных судов. В готовности находится аэромобильная группировка главка МЧС общей численностью 100 человек и 25 единиц техники.

В конце июля в Сочи из-за сильного ливня обрушился участок федеральной трассы. Это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.