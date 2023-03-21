21 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В отношении генерал-майора Росгвардии возбудили уголовное дело

В отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении должностных полномочий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова, направлены в работу документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением.

Генерал-майор подозревается в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье.

Предварительно, бизнесмены передали 19 млн рублей. В преступную схему входил полковник Кочиев. Он задержан чекистами, находится в СИЗО.

Драгомирецкий признал вину и написал явку с повинной. Решается вопрос о мере пресечения.

Декларация офицера

Драгомирецкий занимал пост замкомандующего округом по тылу.

В 2019 году его задекларированный годовой доход составил 2 млн рублей, пишет РБК. Владеет двумя объектами недвижимости — земельным участком в 200 кв. м и долей в квартире площадью 72 кв. м, и автомобилем Hyundai Grandeur.

Ранее три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела.

Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления «М» ФСБ России искали документы и запрещенные к обороту предметы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость