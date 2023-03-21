В отношении генерал-майора Росгвардии возбудили уголовное дело

Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении должностных полномочий, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова, направлены в работу документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением.

Генерал-майор подозревается в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье.

Предварительно, бизнесмены передали 19 млн рублей. В преступную схему входил полковник Кочиев. Он задержан чекистами, находится в СИЗО.

Драгомирецкий признал вину и написал явку с повинной. Решается вопрос о мере пресечения.

Декларация офицера

Драгомирецкий занимал пост замкомандующего округом по тылу.

В 2019 году его задекларированный годовой доход составил 2 млн рублей, пишет РБК. Владеет двумя объектами недвижимости — земельным участком в 200 кв. м и долей в квартире площадью 72 кв. м, и автомобилем Hyundai Grandeur.

Ранее три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела.

Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления «М» ФСБ России искали документы и запрещенные к обороту предметы.