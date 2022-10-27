27 октября
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Происшествия

В оздоровительном комплексе хлором отравились 10 человек

В Новокузнецке суд приостановил деятельность бассейна на территории оздоровительно-развлекательного комплекса, сообщает «Интерфакс».

Бассейн. Плавание.
Бассейн. Плавание.
СС0

В бассейне комплекса 10 человек отравились хлором.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, отсутствуют расходомеры и другие приборы, позволяющие наблюдать за водой.

«В бассейне не осуществлялся производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 14 человек пострадали из-за выброса хлора в аквапарке Анапы.

Причиной увеличения содержания хлора в воде стал технический сбой оборудования.

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