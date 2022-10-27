В оздоровительном комплексе хлором отравились 10 человек

В бассейне комплекса 10 человек отравились хлором.
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
В частности, отсутствуют расходомеры и другие приборы, позволяющие наблюдать за водой.
«В бассейне не осуществлялся производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее 14 человек пострадали из-за выброса хлора в аквапарке Анапы.
Причиной увеличения содержания хлора в воде стал технический сбой оборудования.