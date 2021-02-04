Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -4°C
Происшествия

В Перми мужчина обезглавил беременную жену и зарезал ее отца

Житель Перми убил 21-летнюю беременную жену, которая после очередной ссоры заявила о желании развестись, сообщает НТВ.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Трагедия произошла поздно вечером в среду 3 февраля. После ссоры 26-летний мужчина по фамилии Шосафаров несколько раз ударил жену ножом, а после обезглавил.

«В квартире в это время находились двое детей убитой девушки. Одному малышу полтора года, второму — четыре месяца», — отмечает издание.

После убийства мужчина позвонил отцу жены, который поддерживал ее желание развестись. С тестем он встретился возле подъезда и сразу же напал на него с ножом.

В этот момент неподалеку проходили двое полицейских, которые стали свидетелями расправы. Убийца попытался скрыться, но его быстро задержали.

Задержание мужчины после двойного убийства. Пермь.
Задержание мужчины после двойного убийства. Пермь.
perm.kp.ru.

«Местные жители хотели устроить самосуд над убийцей. Чтобы не допустить этого, полицейским пришлось выставить оцепление», — сообщают местные СМИ.

По другим данным, полицейский кардон выставили, чтобы не мешать проведению следственных мероприятий, а также чтобы безопасно увести детей.

Как уточняет «КП-Пермь», семья приехала из Таджикистана несколько лет назад. В роковой вечер женщина сказала мужу, что не хочет жить с ним и рожать третьего ребенка. Это взбесило мужчину — он взял нож и отрезал жене голову.

Детей убитой девушки отправили в приют. В региональном СК сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту «убийства двух лиц».

Ранее в Новосибирске мужчина из ревности зарезал свою беременную сожительницу, а после уехал в Омск и спрятался в гостинице.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость