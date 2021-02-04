В Перми мужчина обезглавил беременную жену и зарезал ее отца

Житель Перми убил 21-летнюю беременную жену, которая после очередной ссоры заявила о желании развестись, сообщает НТВ .

Трагедия произошла поздно вечером в среду 3 февраля. После ссоры 26-летний мужчина по фамилии Шосафаров несколько раз ударил жену ножом, а после обезглавил.

«В квартире в это время находились двое детей убитой девушки. Одному малышу полтора года, второму — четыре месяца», — отмечает издание.

После убийства мужчина позвонил отцу жены, который поддерживал ее желание развестись. С тестем он встретился возле подъезда и сразу же напал на него с ножом.

В этот момент неподалеку проходили двое полицейских, которые стали свидетелями расправы. Убийца попытался скрыться, но его быстро задержали.

Задержание мужчины после двойного убийства. Пермь. perm.kp.ru.

«Местные жители хотели устроить самосуд над убийцей. Чтобы не допустить этого, полицейским пришлось выставить оцепление», — сообщают местные СМИ.

По другим данным, полицейский кардон выставили, чтобы не мешать проведению следственных мероприятий, а также чтобы безопасно увести детей.

Как уточняет «КП-Пермь», семья приехала из Таджикистана несколько лет назад. В роковой вечер женщина сказала мужу, что не хочет жить с ним и рожать третьего ребенка. Это взбесило мужчину — он взял нож и отрезал жене голову.

Детей убитой девушки отправили в приют. В региональном СК сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту «убийства двух лиц».

Ранее в Новосибирске мужчина из ревности зарезал свою беременную сожительницу, а после уехал в Омск и спрятался в гостинице.