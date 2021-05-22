В Пермском крае школьник напал с ножом на учительницу

В Пермском крае в городе Березники лицеист напал с ножом на учительницу физики. Преподавателя госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ранением в шею.

Сообщается, что о намерении совершить преступление школьник в шутку говорил своим одноклассникам, пишет РИА «Новости».

Нож подросток принес в школу без всяких проблем. На учителя он напал сразу, как вошел в класс.

«Примерно в 12:00 в школу пришел ученик 10 „Г“ класса, он зашел в класс. Сказал: „Здравствуйте“ — и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики», — рассказали источники СМИ.

Отмечается, что причиной конфликта могли стать плохие оценки.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Во всех школах города отменили занятия.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.