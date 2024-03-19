В питерском ресторане мужчина расстрелял оппонента и невозмутимо продолжил трапезу

Выстрелами и убийством закончились переговоры мужчин в ресторане «Чабрец» Санкт-Петербурга.

ЧП произошло накануне вечером, указывает «Фонтанка».

Двое мужчин мирно беседовали за столом. Внезапно разговор резко перешел на повышенные тона. После чего один из них достал пистолет ТТ и четыре раза выстрелил в своего собеседника.

Стрелявший не пытался убежать. После убийства он сделал несколько шагов в сторону, а потом вернулся за стол и даже продолжил что-то есть с тарелки, пишет Газета.Ru.

Мужчину задержали полицейские.

По данным источника издания, стрелявший недавно вернулся из зоны СВО.

А причиной ссоры мужчин стал крупный долг — 7 млн рублей — с размером которого погибший не согласился. Часть суммы он принес на роковую встречу.

Ранее среди арестованных убийц аниматоров на Кубани оказался заключенный.

На трассе М4 «Дон» на парня и девушку — они возвращались домой с праздничного мероприятия — напали злоумышленники. Убили обоих, трупы спрятали. Машину сожгли.

Между тем предполагаемый главарь банды должен был отбывать 18-летний срок.

В 2016 году Краснодарский краевой суд признал его виновным в создании банды и назначил ему 18-летний срок.

Факт - он оказался на свободе. Из карточки уголовного дела его фамилия удалена.

Ряд изданий предполагает — он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», после чего освободился.

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