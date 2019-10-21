В Подмосковье нашли тела четырех жертв банды «вора в законе»

В Подмосковье нашли тела убитых еще в 2012 году четырех человек. В Следственном комитете и МВД полагают, что это жертвы преступного сообщества «авторитетного» бизнесмена и вора в законе Олега Медведева (до изменения фамилии — Шишканов, прозвище Шишкан), сообщило РИА Новости.

Убитые — гендиректор компании «Племзавод Раменское» и ее родственники, считают в следкоме. В МВД РФ утверждают, что это тела депутата (гендиректора), ее мужа, сына и сестры. По крайней мере двух из четырех погибших убили выстрелами в голову.

В 2012 году депутат Раменского района и гендиректор животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего дома в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. За ней приехал водитель — он увидел возле дома следы крови и вызвал полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека».

Между тем, еще в 2012-м «Росбалт» заявлял со ссылкой на свои источники, что супруги Сидоровы будто бы были деловыми партнерами Олега Шишканова. Это человека «Росбалт» называл одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.

Сегодня же следствие предполагает, что Сидоровы были устранены членами преступного сообщества по указанию Шишканова-Медведева — они поплатились за то, что отказались передать участки, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Медведев-Шишканов был задержан в июле 2019 года. Его дело выделено из уголовного дела о похищении и убийстве Сидоровой и ее семьи, утверждает РИА Новости. Данный эпизод ему не инкриминируется, «вора в законе» подозревают лишь в занятии высшего положения в криминальном мире. Само по себе это грозит ему 15 годами колонии.

Под стражей сейчас находятся девять фигурантов, которые, как полагает следствие, являются участниками преступного сообщества Медведева-Шишканова (считая его самого).