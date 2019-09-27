Следком: по делу «вора в законе» Шишкана арестованы еще восемь соучастников

В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержаны восемь его соучастников — Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин, говорится в сообщении Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

По версии следствия, Олег Медведев (до изменения фамилии — Шишканов, прозвище Шишкан) создал преступное сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Участники преступной организации занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных ему лиц, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.

Созданное организованное преступное сообщество (ОПС) к 2010 году с его уровнем организации, численным составом и материально-технической оснащённостью позволили Медведеву установить криминальный контроль на территории Раменского района Московской области.

В числе совершенных соучастниками наиболее тяжких преступлений — убийство в 2012 году гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» и трех ее родственников за отказ передать земельные участки; нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в результате которого мужчина скончался; покушение на убийство мужчины в 2015 году; насилие в отношении сотрудника полиции при задержании Медведева в июле 2019 года и другие преступления (по некоторым данным, силовику сломали ногу, пытаясь «отбыть» авторитета у спецназа).

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Установлено, что в процессе преступной деятельности Медведев и Гусев вместе с другими соучастниками создали ряд коммерческих организаций на средства, полученные противоправным путем.

Членами ОПС незаконно были приобретены и хранились в тайнике автоматы Калашникова, а также боеприпасы к ним. Огнестрельное оружие и патроны изъяты.

Противоправная деятельность указанных лиц была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников СК России и оперативных подразделений МВД и ФСБ России.

Все фигуранты дела арестованы.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, выясняется роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности.

Наручники. СС0.

В зависимости от роли каждого арестованные фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также ряде иных тяжких и особо тяжких преступных деяний.

Подробности задержания Шишкана

В июле оперативники ФСБ и МВД РФ при поддержке спецназа ворвались в особняк «вора в законе». Среди его братвы мигом разлетелась весть о нападении на босса. Как по команде несколько десятков боевиков собрались в условленном месте и отправились на выручку «криминального генерала» на внедорожниках, выстроившихся в целую вереницу.

Но когда кортеж прибыл к дому Шишкана, бандиты поняли, что дело им придется иметь с ФСБ — и большинство машин предпочли проехать мимо. Только несколько человек на белом Hammer решились попытаться вступить в бой, но их быстро нейтрализовали.

«Общак»

После ареста «законника» Олега Шишканова (Шишкан) влиятельные «криминальные генералы» подняли вопрос о переносе своей казны из России — во время мероприятий у Шишканова он не был обнаружен и изъят.

Сейчас поставлен вопрос о том, чтобы перенести сам «общак» в безопасную страну (например — в Турцию). Там же будет находиться и его держатель. Некоторые держатели локальных «общаков» уже в России и не появляются.

Тюрьма , колючая проволока. pixabay.com

Заступники

Народные артисты Лев Лещенко, Александр Серов, певица Любовь Успенская и депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев попросили Мосгорсуд заменить вору в законе Олегу Шишканову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

За Олега Шишканова вступились порядка 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта». Они отметили, что он — меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб «Сатурн Раменское» и оказывал поддержку ополченцам Донбасса.