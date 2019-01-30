В Подмосковье первоклассника запинали на уроке с позволения учительницы

В школе в подмосковных Химках ребенка избили с позволения учителя. «Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса?» — заявила ученикам на уроке преподаватель физкультуры Ольга Башкирова, сообщает «Подмосковье Сегодня».

По словам отца избитого первоклассника, мальчик упал на уроке физкультуры, а после этого преподаватель натравила детей на него. Мальчика били ногами по голове.

Ребенка с сотрясением мозга и другими травмами госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу им. Башляевой в Москве.

После ЧП учителя физкультуры уволили из школы. Сама она объяснила свои действия неудачной шуткой, которой она якобы пыталась улучшить дисциплину.

Школу, где произошел инцидент, уже посетила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пишет «Росбалт».