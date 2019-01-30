В Подмосковье первоклассника запинали на уроке с позволения учительницы

По словам отца избитого первоклассника, мальчик упал на уроке физкультуры, а после этого преподаватель натравила детей на него. Мальчика били ногами по голове.
Ребенка с сотрясением мозга и другими травмами госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу им. Башляевой в Москве.
После ЧП учителя физкультуры уволили из школы. Сама она объяснила свои действия неудачной шуткой, которой она якобы пыталась улучшить дисциплину.
Школу, где произошел инцидент, уже посетила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пишет «Росбалт».
«Мы были в школе, разговаривали с директором, учителем. Все вопиющие факты, к сожалению, подтвердились», — сказала Мишонова.