Барнаульском восьмикласснику разорвали селезенку, когда он разнимал драку

В Барнауле подростка обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Он избил одноклассника, сообщает прокуратура Алтайского края.
В апреле 2018 года на перемене в средней общеобразовательной школе поссорились ученик и ученица 8 класса. Они начали драться и потерпевший хотел разнять одноклассников. Подросток схватил за запястья своего приятеля и отвел его в сторону.
Обвиняемый освободил правую руку и минимум 3 раза ударил одноклассника в живот. У потерпевшего произошел разрыв селезенки. Здоровью был причинен тяжкий вред.
Уголовное дело направили в суд.
Напомним, в Барнауле 29 октября в детской городской клинической больнице от разрыва селезенки скончался 14-летний мальчик. Ребенка доставили в медучреждение из школы с ухудшением состояния здоровья.
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