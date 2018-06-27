Барнаульском восьмикласснику разорвали селезенку, когда он разнимал драку

В апреле 2018 года на перемене в средней общеобразовательной школе поссорились ученик и ученица 8 класса. Они начали драться и потерпевший хотел разнять одноклассников. Подросток схватил за запястья своего приятеля и отвел его в сторону.

Обвиняемый освободил правую руку и минимум 3 раза ударил одноклассника в живот. У потерпевшего произошел разрыв селезенки. Здоровью был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направили в суд.

Напомним, в Барнауле 29 октября в детской городской клинической больнице от разрыва селезенки скончался 14-летний мальчик. Ребенка доставили в медучреждение из школы с ухудшением состояния здоровья.