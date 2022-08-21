21 августа
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Происшествия

В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь известного философа Дугина

Дочь известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла в Подмосковье — автомобиль, в котором она находилась, был взорван.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Смерть женщины подтвердил ТАСС знакомый погибшей Андрей Краснов.

По его словам, взрыв произошел на Можайском шоссе у поселка Большие Вязьмы.

Также он добавил, что автомобиль принадлежал не Дугиной, а ее отцу.

По сообщениям полиции, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

По данным очевидцев, внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу и сгорел, пишет «Комменсантъ».

Дарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, кандидат философских наук. Работала политическим обозревателем Международного евразийского движения, пишет РИА «Новости». Выступала в качестве эксперта на политических телепрограммах, вела программу на телеканале «Царь-град».

Александр Дугин — известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство.

Ранее страшная трагедия случилась в Дагестане — 8 человек погибли в ДТП с микроавтобусом.

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