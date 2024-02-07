В Подмосковье произошло еще одно ДТП из-за непогоды

"Раньше всех. Ну почти" сообщает, что в Подмосковье из-за снегопада, на трассе М-8 столкнулись 22 машины, 4 человека пострадали.
Ранее сообщалось о первом ДТП на трассе в Подмосковье.
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Из-за снегопада в Москве произошло уже два ДТП.
"Раньше всех. Ну почти" сообщает, что в Подмосковье из-за снегопада, на трассе М-8 столкнулись 22 машины, 4 человека пострадали.
Ранее сообщалось о первом ДТП на трассе в Подмосковье.
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