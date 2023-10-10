В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием полицейского

Как рассказывает Telegram-канал "SHOT", у 24-летнего сотрудника правоохранительных органов был выходной. Мужчина гнал по Рижскому шоссе в нетрезвом виде и наехал на мужчину, лежавшего на проезжей части.
Сначала испугался, но через 20 минут вернулся на место происшествия и вызвал экстренные службы. Анализ алкотестера показал 0,58 промилле алкоголя в крови полицейского.
На младшего сержанта полиции было заведено уголовное дело по статье: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
А погибшим оказался 39-летний житель деревни Тимонино, который работал пожарным. Точная причина смерти, и почему он находился на проезжей части, устанавливаются.
Ранее в центре Барнаула произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.