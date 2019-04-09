В Подмосковье в захламленной квартире нашли 4 детей, которые питались отходами

В подмосковных Мытищах органы опеки забрали из семьи 4 детей в возрасте от двух до восьми лет. Выяснилось, они не знали, что такое вода и питались отходами, пишет Ura.ru.

Начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева сообщила «Телеканалу 360», что с жалобой на родителей обратилась консьержка подъезда. На место выехали правоохранители. Квартира была завалена хламом, там не было спальных мест, дети прятались в шкафах, еды не было.

Хлеб и вода — других продуктов нет, и то хлеб уже весь заплесневелый лежал на подоконниках. Дети грязные, вонючие. Со слов детей, они не мылись никогда, не знают, что такое вода, — отметила Федосеева.

Дети рассказали, что продукты домой с помойки приносила бабушка. Если попадалось что-то тухлое, просто долго варили. Кроме того, несовершеннолетние не ходили в школу, не были прикреплены к поликлиникам, а у троих из них не было свидетельства о рождении. Мать рожала дома, а из-за страха, что детей заберут, не регистрировала.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, пишут РИА Новости.

Напомним, в марте в Москве в заваленной мусором квартире нашли девочку-маугли с вросшими в шею бусами.