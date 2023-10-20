В Подмосковье задержали двух пенсионерок-закладчиц

В подмосковном Раменском две пожилые женщины устроили настоящий наркобизнес.

По сообщению Telegram-канала "Москва 24", одна из жительниц Подмосковья 61-летняя женщина наладила сотрудничество с неизвестным куратором. Пенсионерка получала инструкции и координаты тайников с оптовыми партиями через мессенджер.

Позже к бизнесу присоединилась ее 67-летняя подруга. Вместе они фасовали наркотические вещества и раскладывали закладки.

Согласно заключению МВД РФ, у женщин нашли героин, масса найденного - более 500 гр.

Ранее на Алтае спецслужбы ликвидировали лаборатории, занимавшиеся производством синтетических наркотиков.