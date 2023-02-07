В подмосковсном городе полиция задержала 52 человека на сходке криминальных авторитетов

Воровскую сходку накрыли полиция и спецназ гром Росгвардии в ресторане «Гранада» на 1-й Пролетарской улице.
Утверждается, что криминальные авторитеты встретились для обсуждения вопросов по преступному бизнесу. Предварительно, он связан с продажей наркотиков и оружия.
Полицию вызвали граждане. Они обратили внимание на скопление кавказцев с пистолетами и автоматами, подчеркивает Telegram-канал Shot.
Всего задержали 52 человека. У них изъяли два огнестрельных оружия и пакет с неизвестным порошком. Его отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что жительнице Алтая грозит большой срок за попытку провоза наркотиков.
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