В подмосковсном городе полиция задержала 52 человека на сходке криминальных авторитетов

В Мытищах (Подмосковье) задержали 52 человека на сходке криминальных авторитетов, пишет Telegram-канал «112» .

Воровскую сходку накрыли полиция и спецназ гром Росгвардии в ресторане «Гранада» на 1-й Пролетарской улице.

Утверждается, что криминальные авторитеты встретились для обсуждения вопросов по преступному бизнесу. Предварительно, он связан с продажей наркотиков и оружия.

Полицию вызвали граждане. Они обратили внимание на скопление кавказцев с пистолетами и автоматами, подчеркивает Telegram-канал Shot.

Всего задержали 52 человека. У них изъяли два огнестрельных оружия и пакет с неизвестным порошком. Его отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что жительнице Алтая грозит большой срок за попытку провоза наркотиков.