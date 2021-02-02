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Происшествия

В Поднебесной пресечена деятельность банды, торговашей поддельными вакцинами от COVID-19

В Китае полиция пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19.

Сделано в Китае.
Сделано в Китае.
Открытые источники в интернете.

Во время спецоперации было арестовано более 80 человек, конфисковали более 3 тыс. доз препарата, сообщает агентство «Синьхуа».

Мошенники под видом вакцины продавали шприцы с обычным физраствором.

Свою деятельность они начали в сентябре 2020 года.

По некоторым данным, продавцы подделок также намеревались начать продажу своего средства за рубежом, пишет News.ru.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора предупредили о новом виде мошенничества с якобы помогающими от коронавируса лекарствами.

Мошенники продают россиянам препараты, которые помогают от COVID-19, а также «чудо-средства», препятствующие заражению.

Эксперты посоветовали не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить сомнительные приборы или таблетки.

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