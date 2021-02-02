В Поднебесной пресечена деятельность банды, торговашей поддельными вакцинами от COVID-19

Во время спецоперации было арестовано более 80 человек, конфисковали более 3 тыс. доз препарата, сообщает агентство «Синьхуа».
Мошенники под видом вакцины продавали шприцы с обычным физраствором.
Свою деятельность они начали в сентябре 2020 года.
По некоторым данным, продавцы подделок также намеревались начать продажу своего средства за рубежом, пишет News.ru.
Ранее сотрудники Роспотребнадзора предупредили о новом виде мошенничества с якобы помогающими от коронавируса лекарствами.
Мошенники продают россиянам препараты, которые помогают от COVID-19, а также «чудо-средства», препятствующие заражению.
Эксперты посоветовали не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить сомнительные приборы или таблетки.