В полиции рассказали, кто погиб в массовом ДТП под Барнаулом

Пассажир одной из машин погиб в массовом ДТП под Барнаулом, сообщают в Главке МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла на участке трассы между селами Боровиха и Зудилово.

Автомобиль Hyundai под управлением женщины ехал в направлении Новосибирск — Барнаул. Водитель не справилась с управлением и въехала в отбойник.

Водитель Mazda 6 остановился, чтобы оказать помощь. В начале отбуксировки произошло столкновение с грузовиком MAN, ехавшем в попутном направлении.

От удара машины развернуло. Произошло столкновение с попутно двигавшейся Mazda Premacy.

«На месте погиб 42-летний пассажир Mazda 6, осуществлявший сцепку троса для отбуксировки Hyundai», — уточняют в ведомстве.

38-летняя водитель Hyundai и 45-летний очевидец ДТП, управлявший автомобилем Ford Focus, получили различные травмы. Их госпитализировали. Проводят проверку.