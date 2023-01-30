В полиции рассказали, кто погиб в массовом ДТП под Барнаулом

Авария произошла на участке трассы между селами Боровиха и Зудилово.
Автомобиль Hyundai под управлением женщины ехал в направлении Новосибирск — Барнаул. Водитель не справилась с управлением и въехала в отбойник.
Водитель Mazda 6 остановился, чтобы оказать помощь. В начале отбуксировки произошло столкновение с грузовиком MAN, ехавшем в попутном направлении.
От удара машины развернуло. Произошло столкновение с попутно двигавшейся Mazda Premacy.
«На месте погиб 42-летний пассажир Mazda 6, осуществлявший сцепку троса для отбуксировки Hyundai», — уточняют в ведомстве.
38-летняя водитель Hyundai и 45-летний очевидец ДТП, управлявший автомобилем Ford Focus, получили различные травмы. Их госпитализировали. Проводят проверку.
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