В разбившемся на Алтае микроавтобусе ехал фольклорный ансамбль

В микроавтобусе Fiat, который попал в смертельное ДТП в Алтайском крае 26 октября, ехал фольклорный ансамбль «Сударушки» из села Кабаково Алейского района. Коллектив направлялся на фестиваль в Барнаул. В аварии погибла сотрудница комитета по культуре района и три женщины из «Сударушек», передает ТАСС.