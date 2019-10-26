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Происшествия

В разбившемся на Алтае микроавтобусе ехал фольклорный ансамбль

В микроавтобусе Fiat, который попал в смертельное ДТП в Алтайском крае 26 октября, ехал фольклорный ансамбль «Сударушки» из села Кабаково Алейского района. Коллектив направлялся на фестиваль в Барнаул. В аварии погибла сотрудница комитета по культуре района и три женщины из «Сударушек», передает ТАСС.

ДТП в Топчихинском районе.
ДТП в Топчихинском районе.
Инцидент Барнаул

Как сообщает издание, водитель Fiat имел все разрешительные документы и необходимую категорию для вождения такого транспорта.

«ДТП произошло на границе Топчихинского и Калманского района. Часть пострадавших была доставлена в калманскую ЦРБ, часть — в топчихинскую, часть в алейскую ЦРБ. Двое в тяжелом состоянии, за ними прибыл вертолет для доставки в Барнаул», — цитирует ТАСС слова главы Алейского района Светланы Агарковой.

Восемь человек погибли в автокатастрофе в Алтайском крае
Происшествия

Вертолет должен доставить выживших в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. О том, что санитарная авиация прибыла на место, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Смертельное ДТП произошло утром 26 октября на трассе А-322 в Топчихинском районе Алтайского края. Водитель Nissan Presag ехал со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato. В аварии пострадали 16 человек, из которых 8 погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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