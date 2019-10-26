В разбившемся на Алтае микроавтобусе ехал фольклорный ансамбль

Как сообщает издание, водитель Fiat имел все разрешительные документы и необходимую категорию для вождения такого транспорта.
«ДТП произошло на границе Топчихинского и Калманского района. Часть пострадавших была доставлена в калманскую ЦРБ, часть — в топчихинскую, часть в алейскую ЦРБ. Двое в тяжелом состоянии, за ними прибыл вертолет для доставки в Барнаул», — цитирует ТАСС слова главы Алейского района Светланы Агарковой.
Вертолет должен доставить выживших в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. О том, что санитарная авиация прибыла на место, рассказали очевидцы в социальных сетях.
Смертельное ДТП произошло утром 26 октября на трассе А-322 в Топчихинском районе Алтайского края. Водитель Nissan Presag ехал со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato. В аварии пострадали 16 человек, из которых 8 погибли: шесть — на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина — в Калманской ЦРБ.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.