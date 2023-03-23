23 марта
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Происшествия

В реанимации умер малыш, которого лечили от ОРВИ

В больнице Новосибирска умер мальчик, который прожил год и восемь месяцев.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Его мама рассказала «КП», как все произошло.

Ребенка лечили от ОРВИ, но у него был стеноз аортального клапана — это когда сужается отверстие аорты и затрудняется отток крови. Мальчика тошнило, начались проблемы с дыханием.

Ребенка на скорой увезли в больницу. И стали лечить от ОРВИ — антибиотики, свечи от температуры.

Мама не понимает, почему ребенка не обследовали насчет проблем с сердцем. Хотя уже после рождения ему поставили диагноз — порок сердца.

Вскоре мальчику стало хуже и его отправили в областную больницу. Но и там стали лечить от ОРВИ в обычной палате. А потом перевели в реанимационное отделение. Через три часа малыш умер.

Диагноз, который поставил уже после смерти мальчика патологоанатом, — стеноз аортального клапана.

Ранее в роддоме младенца обожгли кипятком. Медсестра мыла новорожденного мальчика, когда из крана внезапно полилась горячая вода и попала на ребенка.

Сотрудница роддома решила скрыть произошедшее — оторвала образовавшийся волдырь, убрала кожу и прикрыла место марлевой повязкой.

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