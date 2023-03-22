В роддоме младенца обожгли кипятком

Медсестра в роддоме Николаевска-на-Амуре Хабаровского края обожгла кипятком младенца во время купания, сообщает в Telegram-канал Amur Mash.

Женщина мыла новорожденного мальчика, когда из крана внезапно полилась горячая вода и попала на ребенка.

Сотрудница роддома решила скрыть произошедшее — оторвала образовавшийся волдырь, убрала кожу и прикрыла место марлевой повязкой, пишет Lenta.ru.

Также начато служебное расследование. Произошедшим заинтересовалась местная прокуратура.

Ранее новорожденный сын блогера-сыроеда умер от истощения.

Ребенок болел несколько дней, потом его состояние резко ухудшилось. Родители обратились к медикам, которые констатировали смерть младенца.

Одна из версий — умер от истощения.