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Происшествия

В редакции алтайской газеты умер мужчина

21 января в редакции рубцовской газеты «Местное время» скончался мужчина. Он пришел, чтобы подать объявление.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

70-летний мужчина, зайдя в рекламный отдел, только сумел сказать, что ему плохо. Журналисты усадили его на стул и вызвали медиков по номеру 112.

«Меня долго расспрашивали, потом сказали, что вызов принят. Прошло 14 минут, но „скорой помощи“ не было, и в 12:02 снова набрал 112. Там мне ответили, что вызов передан в диспетчерскую службу скорой, и чтобы теперь я узнавал все по номеру 103. С первого раза на этот номер я не смог дозвониться, и попытался снова. Со второго раза на мой звонок все-таки ответили и сказали, что бригада в редакцию отправлена», — рассказал сотрудник газеты Виталий Колодин.

Медики опоздали, мужчина уже скончался.

Издание пишет, что на вызов приехала не реанимационная бригада, которая возвращалась в Рубцовск с вызова в Большую Шелковку.

«В это время реанимационная бригада была свободна и находилась в городе, на станции „скорой“. И если бы вызовы по-прежнему принимали местные диспетчеры, то они, естественно, направили бы к находящемуся без сознания человеку именно реанимобиль, который, к тому же, был не занят», — пишет газета.

Ранее жалобы на вызов скорой через 112 эмоционально жаловался первый секретарь Локтевского райкома КПРФ, депутат райсовета Павел Митрофанов.

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