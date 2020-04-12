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12 апреля 6°C

В региональном МЧС рассказали, как чуть не вспыхнули дома в барнаульской «ямы»

Плотная застройка и большая пожарная нагрузка позволили быстро распространиться огню в частном секторе Барнаула. Вечером 10 апреля в районе «ямы» произошел крупный пожар, который мог затронуть сразу несколько домов.

Пожар в районе барнаульской "ямы".
Пожар в районе барнаульской "ямы".
"Инцидент Барнаул"

Как рассказали в региональном управлении МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный жилой дом и надворные постройки на площади 300 кв. м., существовала угроза распространения огня на соседние строения.

В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.

«Плотная застройка, большая пожарная нагрузка позволили быстро распространиться огню по горючим конструкциям. Также, из-за позднего сообщения о пожаре, огонь, уже на момент прибытия огнеборцев, разгорелся на большой площади. Удаленность домов от водоисточников — дополнительная сложность в тушении, с которыми справились пожарные, не давшие распространится огню на соседние строения», — отметил Виталий Маслов, начальник дежурной смены территориальной службы пожаротушения ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц пожарной и специальной техники и 27 человек личного состава пожарно-спасательной службы.

Пожар в районе барнаульской &quot;ямы&quot;.
Пожар в районе барнаульской «ямы».
«Инцидент Барнаул»

Привлекались сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, а также газовой службы и электросети. В результате пожара повреждены кровля и обшивка дома, полностью уничтожена кровля надворных построек.

По оценкам специалистов предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования.

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