Девочка пошла на речку вместе с одноклассницами. Подросток не умела плавать, но все равно пошла купаться, сообщает "Служба гражданской защиты населения Искитима".

Сообщается, что место, где купались девочки, не предназначено для купания, там имеются глубокие ямы и водовороты. Так же установлены знаки «купание запрещено».

«Обращаемся к родителям: не позволяйте детям ходить на водоемы одним, без присмотра взрослых, чтобы избежать несчастных случаев. Напоминаем, что городе Искитиме разрешенный для купания участок реки Бердь в Центральном микрорайоне на правом берегу за городским коммунальным мостом ниже по течению реки, протяженностью до 150 метров. Купание за пределами этого участка запрещается», — пояснили в Службе гражданской защиты населения Искитима.

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