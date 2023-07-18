Из-за сильного урагана пострадало более 200 человек на отдыхе в Яровом

В пятницу, 14 июля на город-курорт Яровое обрушился мощный ураган.
Ветер поднялся буквально на считанные минуты, но его сила была настолько огромная, что в результате пострадало более 200 человек.
Не смогли устоять шатры, в которых располагалось кофе. В одном из них на людей обрушилась железная балка.По данным, пострадало два человека.
До приезда спасателей люди оказывали друг другу помощь самостоятельно.
На сегодняшний день, все объекты работают в штатном режиме. Разрушенные конструкции восстанавливаются.
Ранее котел на злополучной ТЭЦ в Яровом будут чинить почти за 22 млн рублей.