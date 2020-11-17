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Происшествия

В России глава родительского комитета затравила школьницу

В Ставропольском крае глава школьного родительского комитета год травила одноклассницу своей дочери — как в переписках, так и вживую. По данным telegram-канала Baza, регулярными издевательствами женщина довела подростка до попытки суицида.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

Как передает telegram-канал, опираясь на аудиозаписи, глава школьного родительского комитета в Кисловодске регулярно угрожала девочке, требовала удалить ее из чата, обвиняла в «жополизстве» и заявляла, что хочет «схватить ее за косы», обрезать волосы и вылить на нее зеленку.

В октябре школьница совершила попытку суицида, но выжила. Теперь, по данным издания, этой историей занимаются следователи.

Также Baza сообщает, что эта же женщина травила еще одного ребенка — одноклассника пострадавшей ученицы, которую он пытался защитить.

Напомним, в сентябре стало известно о том, что жительницу Омска, решившую сделать аборт после перенесенной инфекции COVID-19, затравила сотрудница больницы.

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