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Жизнь

В больнице затравили переболевшую COVID-19 сибирячку, решившую сделать аборт

Жительница Омска в середине августа переболела COVID-19 и ей посоветовали сделать аборт, однако это не понравилось одной из медработниц больницы, пишет Om1.ru.

Аборт.
Аборт.
Анна Зайкова

37-летняя омичка принимала огромное количество сильнодействующих препаратов. После того, как коронавирус отступил, она узнала о беременности.

Из-за болезни и лекарств возник риск возникновения врожденных патологий у ребенка. Тогда женщина, которая уже воспитывает двоих детей, приняла решение об аборте.

Она обратилась в гинекологическое отделение горбольницы № 8, где договорилась о процедуре аборта, а затем неизвестная сотрудница медучреждения — из младшего медперсонала — начала атаковать ее звонками и сообщениями.

«Неизвестная женщина, не вникая в аргументы, стала убеждать ее рожать! Рожать, несмотря ни на что! Она грозила всевозможными моральными страданиями и карами божьими. Затем на телефон стали приходить смс, где сотрудница больницы по-прежнему убеждала ее отказаться от аборта. „У ребенка своя кровь, не смешивается с матерью, ваш малыш здоров!“ — писала она. „Не убий!“: использовала в качестве аргумента библейскую заповедь», — пишет издание.

Телефон. Связь.
Телефон. Связь.
СС0

История омички заинтересовала замминистра здравоохранения региона Ольгу Богданову. Происходящее она назвала совершенно немыслимым и возмутительным.

«В БУЗОО „Гинекологическая больница“ действительно централизовано прерывание беременности в ранние сроки, практически для всех жительниц Омской области. Прерывания производятся как по желанию женщины, так и в связи с медицинскими показаниями, с соблюдением всех норм законодательства. И уж если женщина пришла к нам — это ее осознанное действие», — отметила Богданова.

Она подчеркнула, что всех пришедших на прерывание беременности консультирует психолог, а персонал больницы должен бережно относиться к женщинам — вне зависимости от того, какое решение она приняла.

«Мне даже сложно представить, что кто-то из медицинского персонала действует такими методами, тем более, что у нас нет текучки, коллектив сформирован давно», — добавила замминистра.

Теперь в ситуации будет разбираться минздрав Омской области.

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