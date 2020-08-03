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Жизнь

Главу томского облздрава, уволенного после фото из морга, отправили руководить роддомом

В Томской области бывшего руководителя департамента здравоохранения Александра Холопова назначили на должность главного врача роддома, пишет Tomsk.ru.

Барнаульский роддом № 1
Барнаульский роддом № 1
Дмитрий Лямзин

Напомним, 9 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил Холопова после скандала с фотографиями из томского морга, расположенного рядом с «ковидным» госпиталем.

После глава региона дал разъяснения «по телам на полу» и обвинил СМИ в желании «шокировать посильнее» — его возмутил тот факт, что посторонний человек пробрался на «режимный объект».

3 августа стало известно, что Холопова назначили главврачом томского роддома № 4.

«Сегодня <…> Александр Холопов снова облачился в белый халат, который не надевал шесть лет. Сегодня он первый день вышел на работу в роддом № 4 на должность главного врача», — пишет издание.

Облздрав обещал прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее Жвачкин заявил, что комиссия по проверке фотографий обнаружила, что «фотосессия» в морге шла пять дней - со 2 по 6 июля. При этом, по его словам, появление фото вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

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