Губернатор обвинил СМИ в желании «шокировать посильнее» фотографиями из морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своем Instagram дал разъяснения по скандалу с «телами в морге» при ковидном госпитале.

Напомним, ранее Жвачкин уволил руководителя областного департамента здравоохранения. Причина — появление в соцсетях серии фотографий тел в морге. При этом сообщений об умерших от вируса не поступало.

Главу региона возмутил тот факт, что посторонний человек пробрался на «режимный объект» и сделал фото. По данному вопросу собрали спецкомиссию.

И вот, спустя несколько дней, Жвачкин расставил «точки над i» — так он назвал свои мысли в публикации в соцсети.

«Смерть ужасна всегда. Все, кто был в моргах, знают, что там есть трупы, с которыми работают патологоанатомы, что там медики проводят вскрытия, чтобы выяснить причины смерти. Все знают, что морги — совсем не место для фотосессий. Нормальные люди понимают, что нельзя унижать достоинство и живых, и мертвых. Так в нашем Томске было до последнего времени», — подчеркнул глава региона.

Жвачкин отметил, что появление на сайте местной газеты фотографий вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Тем более, публиковали постепенно — сериями, «желая шокировать посильнее».

«Шокировать получилось. Сначала разместили фото мешков с отходами класса Б (о которых сказал в своем комментарии исполняющий обязанности начальника паталогоанатомического бюро), потом пошли фотографии трупов», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что «говорить о морге, забитом ковидными трупами, не просто за гранью журналистской этики, но и человеческой логики».

Также он заявил, что региональный оперштаб сообщает о каждой смерти от коронавируса и часто делает это с опережением федерального штаба, рассказывая не просто о фактах смерти, но и об обстоятельствах гибели людей.

Жвачкин отметил, что в регионе сформировали комиссию по проверке фотографий. В нее вошли специалисты облздрава, эксперты по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также сотрудники Роспотребнадзора.

В итоге комиссия обнаружила, что «фотосессия» в морге шла пять дней - со 2 по 6 июля. По словам сотрудников морга, фотографировал работник частной похоронной службы, который забирал тела для захоронения.

Напомним, ранее в Алтайском крае полиция приступила к поиску распространителя фейка о переносе начала учебного года из-за коронавируса.