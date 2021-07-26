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Происшествия

В России найдены обломки самолета, пропавшего год назад

В Бурятии нашли обломки самолета, которые, возможно, принадлежат пропавшему год назад Ан-2.

Самолет для опыления лесов
Самолет для опыления лесов
altaipriroda.ru

Обломки найдены на горном маршруте на северном склоне перевала Байконур, там же обнаружены человеческие останки, сообщает ТАСС.

Сюда планируется направить из Иркутска вертолет Ми-8 со спасателями.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен в Бурятии и не вышел на связь, пишет bfm.ru. На его борту находились шесть человек — сотрудники авиакомпании «Феникс».

Во время поисков легкомоторного самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» обнаружили обломки другого самолета.

Найденные фрагменты принадлежат совершенно иному воздушному судну, которое потерпело крушение год назад, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

Самолет также принадлежит авиакомпании «Феникс».

По словам представителей авиакомпании, он совершил жесткую посадку в Бурятии в июне 2019 года.

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