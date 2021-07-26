В России найдены обломки самолета, пропавшего год назад

В Бурятии нашли обломки самолета, которые, возможно, принадлежат пропавшему год назад Ан-2.

Обломки найдены на горном маршруте на северном склоне перевала Байконур, там же обнаружены человеческие останки, сообщает ТАСС.

Сюда планируется направить из Иркутска вертолет Ми-8 со спасателями.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен в Бурятии и не вышел на связь, пишет bfm.ru. На его борту находились шесть человек — сотрудники авиакомпании «Феникс».

Во время поисков легкомоторного самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» обнаружили обломки другого самолета.

Найденные фрагменты принадлежат совершенно иному воздушному судну, которое потерпело крушение год назад, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

Самолет также принадлежит авиакомпании «Феникс».

По словам представителей авиакомпании, он совершил жесткую посадку в Бурятии в июне 2019 года.