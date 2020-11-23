В России осталась одна болезнь. Женщину лечили от ковида, а умерла она из-за диабета

В Нижегородской области женщину лечили от коронавируса, которого у нее якобы не было, и в итоге она скончалась от сахарного диабета, сообщает LIFE .

У 45-летней женщины несколько дней подряд поднималась температура под 40 градусов, и тогда семья отправила ее в больницу.

В медучреждении больную послали домой. Однако через неделю женщину госпитализировали, потому что компьютерная томография показала поражение 60% легких.

Поставили несколько капельниц. После этого пациентка позвонила родным и сказала, что ее парализовало. Затем впала в кому, а через три дня скончалась.

Ее дочь рассказала изданию «Подъем», что мать скончалась от сахарного диабета.

«Вскрытие показало, что легкие у мамы чистые. Она не болела никаким коронавирусом, а умерла от сахарного диабета. Может, врачи недоглядели, не проверили что-то, но легкие у мамы были чистые. Но в больнице нам сказали обратное. Я знаю, что мы не первые такие. И наверняка не последние. Я хочу справедливости. Я не знаю, соврали ли нам врачи, или сказали правду. Получается, они загубили мою маму», — предполагает она.

Девушка также отметила, что семья хотела разобраться в произошедшем, но куда-то делись важные для следствия документы.

«Мы хотели обратиться в прокуратуру, когда увидели заключение. Но нам сказали, что врачи что нужно — потеряли и переписали», — сообщила она.

Глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил изданию, что по факту смерти проводят проверку.

«Давайте дождемся результатов, и только после этого будем делать выводы. Основывать суждения и заключения на мнении только лишь из видеообращения не совсем правильно, я считаю. Когда случаются такие эпизоды, мы в любом случае запускаем экспертизу, которая не зависит от работы конкретной медицинской организации», — разъяснил министр.

Ранее 18-летняя жительница Омска после смерти дяди записала «ковидное рэп-обращение» к губернатору.