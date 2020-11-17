18-летняя сибирячка после смерти дяди записала «ковидное рэп-обращение» к губернатору

Жительница Омска Алина Косова после смерти дяди от COVID-19 записала обращение к губернатору Александру Буркову, рассказав про систему здравоохранения, сообщает « Сибирь. МБХ медиа ».

Алина — блогер, у нее 1,5 млн подписчиков в Tik-Tok и больше 200 тысяч в Instagram. После смерти дяди она записала уже несколько видео, в которых рассказала о сложностях лечения в Омской области.

По ее мнению, государство не справляется со своими обязанностями, не имеет контроля над ситуацией и замалчивает проблемы.

«Вот что говорят наши родственники из других стран: „У нас людей кладут в больницу, как только они заболевают“. Ну что, чувствуете разницу? И вопрос: почему бюджета России хватает, чтобы помогать другим странам, а на нашу страну денег нет?» — написала девушка.



Алина отметила, что в Омской области нехватка мест, лекарств, оборудования и прочего. Однако «когда прижмут, так сразу появляются свободные палаты и лекарства».

«У нас порядок в Омске. Да вы в адеквате? Люди умирают дома, даже не в палате <…> А дальше как в учебнике по биологии — естественный отбор без всякой задней логики. Лекарств у нас „хватает“, не переживайте. А губернатору Омска привет передавайте», — спела Алина.

Она также отметила, что губернатор Бурков «лечится в Москве, когда здесь паника и хаос и не хватает мест».

Стоит отметить, что накануне отправили в отставку главу омского минздрава Ирину Солдатову — после скандала с ковидными тяжелобольными.

Ранее омский студент записал видеообращение к губернатору по поводу дистанционного обучения. Парню приходится залезать на березу, чтобы ловить сеть для входа в образовательную среду.