ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, сообщает 360tv.ru.

Двух террористов задержали, еще шестерых в ходе операции ликвидировали.

Серия террористических актов была запланирована на лето 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации «Исламское государство».

Террористическая организация ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «Исламское государство») перестала существовать в результате военной операции России в Сирии, заявлял в сентябре 2020-го министр обороны Сергей Шойгу газете «Красная Звезда».

Напоминаем: «Исламское государство"/ ИГ — запрещенная в России экстремистская организация.