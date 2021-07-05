Двух террористов задержали, еще шестерых в ходе операции ликвидировали.
Серия террористических актов была запланирована на лето 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации «Исламское государство».
Террористическая организация ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «Исламское государство») перестала существовать в результате военной операции России в Сирии, заявлял в сентябре 2020-го министр обороны Сергей Шойгу газете «Красная Звезда».
Напоминаем: «Исламское государство"/ ИГ — запрещенная в России экстремистская организация.