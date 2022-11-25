В России во время осеннего ледостава погибли 14 человек

В ноябре, по сообщению МЧС, с началом ледостава на воде погибли 14 человек. Среди них один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Формирование льда на акваториях началось в связи с понижением температуры. По информации министерства, зафиксировано уже 129 происшествий на водных объектах, спасены 52 человека.

МЧС напоминает, что выходить на лед толщиной до 10 см опасно для жизни. Усилить профилактику поручил глава ведомства Александром Куренковым.

Он уточнил, что особое внимание стоит уделить в Башкирии, Магаданской, Нижегородской и Томской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

Первые происшествия на льду в этих регионах и в нескольких городах центрального федерального округа уже зафиксированы.

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