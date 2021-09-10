В российском лесу нашли более 100 контейнеров с красной икрой

В пригороде Благовещенска неподалеку от свалки нашли более 100 контейнеров с красной икрой.

Контейнеры были обнаружены во время прокурорской проверки несанкционированной свалки.

Рядом с полигоном твердых бытовых отходов в лесу были найдены более 100 емкостей различного объема, в которых находилась красная икра. Никакой маркировки на контейнерах не было, пишет «Росбалт».

Прокуратура направила данные в полицию. Теперь правоохранителям предстоит найти владельца контейнеров.

Ранее инспектор Росрыболовства требовал себе 100 кг икры вместо денег. Для получения взятки инспектор отправил за икрой на рыбозавод своего посредника, которого задержала ФСБ.