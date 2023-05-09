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Происшествия

В российском регионе 17 человек отравились шаурмой

В Республике Башкортостан в городе Мелеуз 17 человек отравились шаурмой, сообщает СК РФ по региону.

Шаурма.
Шаурма.
unsplash.com

В ведомстве сообщили, что 8 мая в инфекционное отделение Мелеузовской больницы обратились 17 человек с признаками пищевого отравления. Из них девять - несовершеннолетние.

Отмечается, что пострадавшие почувствовали резкое ухудшение здоровья после того, как поели шаурмы из одного киоска. Всех госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

На месте работает следственно-оперативная группа с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее мы рассказывали, как глухая героиня материала altapress.ru пытается вернуть себе шаурмечный бизнес, который отобрал муж.

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