В российском регионе 13 детей отравились парами хлора в бассейне

Парами хлопа в бассейне отравилось 13 детей на одной из баз отдыха в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС .

Согласно информации областной прокуратуры, дети отдыхали на базе отдыха вместе с законными представителями в Тюменской области.

После купания в бассейне у 13 детей ухудшилось самочувствие, они пожаловались на недомогание. У них диагностировали отравление, предварительно, парами хлора. Троим пострадавшим 7, 8 и 11 лет потребовалась госпитализация.

По данному факту происшествия управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит эпидрасследование.

Также сотрудники регионального Следкома проводят процессуальную проверку.

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