21 августа
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Происшествия

В российском регионе объявили карантин из-за очага сибирской язвы. Заражен человек

Очаг сибирской язвы обнаружили в Панинском районе Воронежской области, сообщила местная администрация.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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В муниципалитете ввели режим ЧС, который продлится до 16 ноября.

О первом случае заражения человека в Воронежской области также сообщают РИА Новости.

Населению запрещено пускать на территорию посторонних лиц, перемещать восприимчивых животных, убивать их, вывозить продукты убоя и молоко, заготавливать и вывозить корм, охотиться на диких животных.

На территорию также запретили въезд и выезд транспорта, если это не средства для ликвидации очага или обеспечения жизнедеятельности людей.

Сибирская язва - особо опасное инфекционное заболевание, которое передается людям от заболевшего домашнего скота.

При сибирской язве кожа человека и внутренние органы воспаляются, может произойти интоксикация, приводящая к смерти.

С легочной формой этого заболевания без лечения выживает только около 10–15% пациентов.

Заразиться можно при разделке зараженного животного, при употреблении его мяса.

Ранее пациентов с сибирской язвой, сбежавших из больницы, нашли и посадили на карантин. Заражение произошло в июне, после того, как жители Республики Тыв зарезали лошадь и съели ее. Через шесть дней один из них пожаловался на плохое самочувствие.

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