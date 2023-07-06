6 июля
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Происшествия

В российском регионе похищали детей и продавали цыганским семьям

В Ростовской области раскрыли дело о похищении и торговле детьми из многодетных семей. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

По данным следствия, обвиняют двух жителей города Шахты и одного жителя Воронежской области.

В 2021 году они приходили в многодетные семьи под видом сотрудником из органов опеки, устанавливали, что в домах плохие условия проживания, и требовали от матерей передать детей.

Уточняется, что пострадавшие находились «в доверительных отношениях» с одной из обвиняемых и подписывали соответствующие документы.

Таким образом обвиняемые украли десятимесячного ребенка у жительницы Углеродского и двух мальчиков трех и семи лет у женщины из Тополевого. Детей продавали цыганским семьям, проживающим в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях.

Четверо фигурантов находятся в СИЗО, один — под домашним арестом из-за хронического заболевания. Также под подозрением находятся трое «покупателей». Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Похищенных детей вернули родителям.

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