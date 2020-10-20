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Происшествия

В российском сегменте МКС сломался туалет и образовался пузырь

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ» и туалет, сообщает ТАСС.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

Нештатная ситуация с системой получения кислорода могла возникнуть, когда один из членов экипажа Иван Вагнер подключал кабель.

Космонавт Анатолий Иванишин, находящийся на МКС, сообщил в Центр управления полетами (ЦУП), что на ассенизационно-санитарном устройстве (АСУ, туалет) горит лампочка «консервант некачественный». В ЦУП считают, что в устройстве мог образоваться пузырь.

Система «Электрон-ВМ» вышла из строя вечером 15 октября, космонавты смогли ее починить 17 октября. <Система «Электрон-ВМ» работает на МКС с момента ее создания в 1998 году.>

В последний раз система генерации кислорода ломалась в апреле 2010 года. Экипажу МКС потребовалось несколько дней чтобы ее починить.

Туалет в российском сегменте МКС ранее выходил из строя 8 октября и 10 октября, пишет polit.ru.

Сейчас на МКС установлены два туалета. Один в американском сегменте, он выходил из строя в ноябре 2019 года, второй — в российском.

Также туалеты есть в бытовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-16», пристыкованного к МКС.

Космические памперсы

В ноябре 2019-го на МКС из строя вышли все туалеты. Астронавты были вынуждены пользоваться «памперсами», следовало из переговоров экипажа с наземными специалистами.

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