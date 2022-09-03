В российской школе девочку не пустили на уроки из-за хиджаба

Девочка пришла в школу в хиджабе в Тюмени. Директор не пустила ее на уроки. Об этом рассказали в URA.ru.

Отец школьницы Ибрагим Давудов рассказал, что его жена провожала дочерей в школу. Старшая девочка вскоре выбежала оттуда в слезах: ее не пустили из-за хиджаба. Директор на входе заявила, что у них светская школа и ношение хиджаба запрещено уставом школы.

Отец объяснял директору, что хиджаб — это религиозная атрибутика. Однако женщина решила, что девочка таким образом пытается выделяться из общешкольной толпы.



Также в издании рассказали, что на линейку 1 сентябре девочки тоже пришли в хиджабах, но им никто ничего не сказал против.

Семья планирует обратиться в городской департамент образования.

Ранее хиджаб запретили в омском медколледже.