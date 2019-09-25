В российской школе предотвращено массовое убийство

Правоохранители выявили подростка, который проявлял интерес к теме школьного насилия — он, по данным полиции, собирался совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства (СВУ).
Подробности не сообщаются.
Атаки на школы
За последние два года в России произошел целый ряд подобных нападений.
Так, 28 мая подросток совершил нападение в школе № 4 Вольска Саратовской области, бросив две бутылки с зажигательной смесью под двери классов, а затем ранив в голову 12-летнюю школьницу, пишет polit.ru.
В городе Кушва Свердловской области силовики предотвратили массовое убийство в учебных заведениях.
Двое 16-летних подростков готовили преступление в школе № 1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме. Подростки, готовясь к нападению, в том числе изучали в интернете материалы по массовому расстрелу в школе «Колумбайн» в США.
В апреле 2018 года 17-летний учащийся одной из школ Стерлитамака пришел на уроки с ножом, напал на одноклассников и учительницу, а после этого поранился сам и устроил поджог. Пострадали преподаватель, две школьницы и сам виновник нападения.
Атака на школу № 127 в Перми было совершено утром 15 января 2018 года. Двое подростков зашли в здание и начали нападать на учеников.
Учительница, попытавшаяся защитить детей, получила 17 ножевых ранений. Кроме того, оба нападавших ранили друг друга, но были задержаны и впоследствии арестованы в больнице.
«Керченский стрелок»
Самый громкий случай вооруженного нападения на учебное заведение произошел в октябре 2018 года в Керчи: в результате взрыва и стрельбы во время нападения на политехнический колледж 17 октября погиб 21 человек, включая самого нападавшего.