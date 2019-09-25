В российской школе предотвращено массовое убийство

Замруководителя управления противодействия экстремизму Министерства внутренних дел России Владимир Макаров заявил, что в одной из школ Кирова предотвращена попытка массового убийства, сообщает РИА Новости .

Правоохранители выявили подростка, который проявлял интерес к теме школьного насилия — он, по данным полиции, собирался совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства (СВУ).

Подробности не сообщаются.

Атаки на школы

За последние два года в России произошел целый ряд подобных нападений.

Так, 28 мая подросток совершил нападение в школе № 4 Вольска Саратовской области, бросив две бутылки с зажигательной смесью под двери классов, а затем ранив в голову 12-летнюю школьницу, пишет polit.ru.

В городе Кушва Свердловской области силовики предотвратили массовое убийство в учебных заведениях.

Двое 16-летних подростков готовили преступление в школе № 1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме. Подростки, готовясь к нападению, в том числе изучали в интернете материалы по массовому расстрелу в школе «Колумбайн» в США.

Пистолет. Оружие. СС0

В апреле 2018 года 17-летний учащийся одной из школ Стерлитамака пришел на уроки с ножом, напал на одноклассников и учительницу, а после этого поранился сам и устроил поджог. Пострадали преподаватель, две школьницы и сам виновник нападения.

Атака на школу № 127 в Перми было совершено утром 15 января 2018 года. Двое подростков зашли в здание и начали нападать на учеников.

Учительница, попытавшаяся защитить детей, получила 17 ножевых ранений. Кроме того, оба нападавших ранили друг друга, но были задержаны и впоследствии арестованы в больнице.

Винтовка. Ружье. Стрельба. СС0.

«Керченский стрелок»

Самый громкий случай вооруженного нападения на учебное заведение произошел в октябре 2018 года в Керчи: в результате взрыва и стрельбы во время нападения на политехнический колледж 17 октября погиб 21 человек, включая самого нападавшего.