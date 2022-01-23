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Происшествия

В Рубцовске из-за горящего мусора ночью эвакуировали жильцов многоэтажки

В Алтайском крае ночью 23 января произошел пожар в многоэтажном жилом доме, сообщает региональный МЧС.

Пожар в жилом доме в Рубцовске.
Пожар в жилом доме в Рубцовске.
t.me/mchs_altkray.

Возгорание случилось в Рубцовске в доме, расположенном на Алейском переулке.

«Прибывшими подразделениями очаг возгорания был оперативно обнаружен и локализован на площади 3 кв. метра — горел мусор. Была организована эвакуация жильцов», — рассказали в ведомстве.

«Самостоятельно вышли 8 человек (из них 3 ребенка), с помощью звена газодымозащитной службы были спасены из задымленного подъезда 4 человека. Никто не пострадал», — отметили в ведомстве.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работало 15 человек и 4 единицы техники.

Ранее алтайские пожарные спасли детей, стоявших на подоконнике в загоревшемся доме.

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