23 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Рубцовске ночью сгорели два дачных домика

Пожар произошел в рубцовском садоводстве № 4 на ул. Кленовая и ул. Сиреневая, сообщает «Инцидент Бийск».

Пожар в садовых домиках в Рубцовске.
Пожар в садовых домиках в Рубцовске.
"Инцидент Рубцовск".

О пожаре стало известно в 1:19. По ул. Кленовая, 1 горело заброшенное здание, а на ул. Сиреневая, 71 вспыхнули домик и надворная постройка.

В результате дома полностью сгорели, а у сарая пострадали крыша и стены.

Пожар в садовых домиках в Рубцовске.
Пожар в садовых домиках в Рубцовске.
«Инцидент Рубцовск».

Общая площадь пожара составила около 60 кв. м, тушили его около часа. Спасатели сообщили, что здания могли загореться из-за неосторожного обращения с огнем.

Кроме того, была угроза взрыва газового балона, но МЧСники его эвакуировали.

Ранее в Бийске ночью при пожаре погиб мужчина.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость