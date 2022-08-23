В Рубцовске ночью сгорели два дачных домика

О пожаре стало известно в 1:19. По ул. Кленовая, 1 горело заброшенное здание, а на ул. Сиреневая, 71 вспыхнули домик и надворная постройка.
В результате дома полностью сгорели, а у сарая пострадали крыша и стены.
Пожар в садовых домиках в Рубцовске.
«Инцидент Рубцовск».
Общая площадь пожара составила около 60 кв. м, тушили его около часа. Спасатели сообщили, что здания могли загореться из-за неосторожного обращения с огнем.
Кроме того, была угроза взрыва газового балона, но МЧСники его эвакуировали.