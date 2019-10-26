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Происшествия

В Рубцовске в аварии с пассажирским автобусом погиб человек

26 октября в Рубцовске пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. В результате ДТП погиб человек, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП в Рубцовске.
ДТП в Рубцовске.
vk.com/obratnaystoronarubcovska

Сообщается, что авария произошла в 9 часов утра на улице Рубцовский тракт в Рубцовске. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находилось пять пассажиров. В результате ДТП водитель «легковушки» погиб, женщине-пассажиру автобуса оказана медицинская помощь.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии с места происшествия.



На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ночь на 26 октября в Барнауле на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Никитина произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей. Непредсказуемая погода в ближайшие дни создаст опасную ситуацию на дорогах. Краевая ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными.

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