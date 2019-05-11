В Рубцовске в результате ДТП полностью сгорел автомобиль

10 мая в Рубцовске в результате аварии сгорел автомобиль Toyota Corolla Fielder, сообщает Инцидент Рубцовск . По словам очевидцев, в машину врезалась другая иномарка, водитель который был в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения.

«Водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio, предположительно в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, выезжая с улицы Кавказской на улицу Пролетарскую задел припаркованный автомобиль Toyota Corolla Fielder, затем попытался скрыться, но не справился с управлением, после чего автомобиль загорелся», — пишут участники сообщества.

Так же сообщается, что на место возгорания оперативно прибыли подразделения МЧС и ГИБДД. Виновник задержан, подробности уточняются.

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