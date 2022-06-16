В Рубцовске водитель несколько метров протащил на машине сотрудника ГИБДД

11 июня в Рубцовске 24-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на сотрудника полиции. Пострадавший получил множественные травмы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, сотрудники ГИБДД подали сигнал водителю, управляющему легковым автомобилем, о необходимости остановки.

Однако молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил скрыться от полицейских. Позже его удалось остановить.

Однако обвиняемый, достоверно видя, что позади машины стоит сотрудник полиции, нажал на газ и задним ходом несколько метров протащил его по дороге. В результате противоправных действий полицейскому причинены множественные травмы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма", — сообщает ведомство.

Водителя заключили под стражу, ведется уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее в Змеиногорском районе водитель сбил мальчика и уехал с места аварии — ребенок скончался в больнице.