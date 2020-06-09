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Происшествия

В Рубцовске загорелся центральный рынок

В Рубцовске 9 июня произошло возгорание на центральном рынке, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Рубцовск». На месте уже работают пожарные.

Пожар на рубцовском рынке.
Пожар на рубцовском рынке.
"Инцидент Рубцовск"

Возгорание произошло в одном из корпусов. На кадрах видны искры и густой дым, который валит из-под крыши.

«Это все, товара нет», — комментирует автор ролика.

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. О причинах ЧП станет известно позднее.

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