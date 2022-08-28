28 августа
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Происшествия

В Рубцовском районе поймали мужчину, который незаконно спиливал деревья на продажу

Рубцовские пограничники задержали мужчину, который незаконно спил 10 сосен, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Вырубка леса
Вырубка леса
ГУ МВД по Алтайском краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в районе села Куйбышево обнаружили бортовой УАЗ с сосновыми чурками в кузове. Они вызвали полицейских, которые зафиксировали незаконную вырубку леса.

Нарушителем оказался 44-местный житель, который сразу признал свою вину. Он рассказал, что спилил сухостойные деревья для продажи их жителям ближайших населенных пунктов.

Всего правоохранители изъяли 73 чурки, а также автомобиль и бензопилу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее жители алтайского села жаловались на вырубку леса.

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