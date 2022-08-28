В Рубцовском районе поймали мужчину, который незаконно спиливал деревья на продажу

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в районе села Куйбышево обнаружили бортовой УАЗ с сосновыми чурками в кузове. Они вызвали полицейских, которые зафиксировали незаконную вырубку леса.
Нарушителем оказался 44-местный житель, который сразу признал свою вину. Он рассказал, что спилил сухостойные деревья для продажи их жителям ближайших населенных пунктов.
Всего правоохранители изъяли 73 чурки, а также автомобиль и бензопилу.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).