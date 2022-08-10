Жители алтайского села пожаловались на вырубку леса

Жителей села Тюменцево в Алтайском крае обеспокоила вырубка деревьев в Первомайской роще. Об этом рассказали в « Barnaul 22 ».

Сельчане рассказывают, что от их любимого леса остались только щепки.

«Никому нет дела до нашей беды! Это находится в 300−500 метрах от наших домов! Их чудо-машина не глушится ни на минуту! Представляете, что там после них остается? Уже сейчас машины с прицепами и день и ночь туда вереницей… Не запрещают сучки и макушки забирать», — написали в паблике.

За жалобами последовал ответ регионального Минприроды. В ведомстве утверждают, что рубят рощу, чтобы ее сохранить.

«В регионе проводят преимущественно выборочные рубки и мероприятия по уходу за лесом интенсивностью не более 30%. В окрестностях села Тюменцево (Кулундинское лесничество) проводятся добровольно-выборочные рубки спелых и перестойных мягколиственных деревьев, а не санитарная рубка», — заявили в Минприроды.

Ранее в Сибири выявили крупную контрабанду леса за границу.